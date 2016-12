A Polícia Militar foi acionada e realizada uma operação de cerco e bloqueio com o apoio das Polícias de Formiga, Arcos e Pedra do Indaiá, da Polícia Rodoviária e da Polícia Ambiental de Formiga.

Após intenso rastreamento por rodovias e estradas rurais, um indivíduo conduzindo um Fiat Uno, de Divinópolis, foi abordado em atitudes suspeitas.

Ao ser questionado, ele entrou em contradição sobre sua presença no local, e foi detido. Foi constatado que o indivíduo possui passagens por furto, roubo, receptação e já esteve preso em Divinópolis, no presídio Floramar.

Ainda durante rastreamento, três indivíduos foram avistados em uma plantação de eucalipto, situada na localidade rural de Luanda, município de Formiga.

Ao perceberam a presença dos militares, entraram no matagal e fugiram tomando rumo ignorado. Na plantação, os policiais localizaram os dois veículos que foram tomados de assalto, sendo removidos do local para a perícia.

O veículo Gol, usado pelos suspeitos, foi abandonado no local do roubo. Ao verificar a situação do automóvel, foi constatado que o mesmo havia sido roubado no dia 21 deste mês, na cidade de São Sebastião do Oeste.

Os indivíduos são também suspeitos de cometerem um roubo a uma Agência dos Correios, da cidade de Pedra do Indaiá, na quarta-feira (28).