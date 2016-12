A atual situação política no Brasil é tão ruim que se melhorar estraga. Algumas leis feitas em Brasília são como a caixinha de Pandora, é cada surpresa… “povo, vamos perdoar nossos atos, erramos, assumimos e queremos mudar…”. Erraram na lava jato, propinoduto, anões do orçamento… e mais uma infinidade deles. Mas estes devem ser perdoados… “esqueçamos tudo até a grana, está fica conosco, caixa dois não é algo grave”.

Um país com trocentos milhões de kilometros quadrados, não cresce por conta de alguns quadrados de Brasília. Quadrados mesmo, fazem cacas e escondem nos cantos. Vivemos num País tropical, abençoado por Deus e lindo por natureza, mas o carnaval deveria ser no Rio, não em Brasília.

Brasília parece a Marquês de Sapucaí, onde as escolas de samba – leia-se partido político – com suas ideologias hollywoodianas produzem sonhos maravilhosos, pena que são sonhos, nunca se materializam. Cada uma destas escolas fazendo a festa com o dinheiro da população e todas com a mesmo canção; “… ei você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro ai…”. Nos carros alegóricos só fantasias… hospitais, estradas, casas populares, e uma infinidade de falácias construídas com verbas desviadas e com tempo de vida útil. Nos carros os “destaques”, famosos (candidatos) iludindo os espectadores… pedindo sua atenção (voto). No fim da apoteose tudo rui… hospitais caem, estradas e casas se esfarelam, nada atende a finalidade, afinal não foram construídas para durarem outro carnaval, são fantasias ecológicas, ano que vem faz-se outras. Cerradas as cortinas as verdades aparecem, como os bebês de carnaval, foi tudo conversa fiada.

Agora vamos pagar a folia. O dinheiro todo gasto para construir carros alegóricos, fantasias, pagar os investidores, os destaques, deve ser devolvido.

A realidade é outra, iludido e ilusionistas tem culpa no cartório. Sabem que a farra do carnaval não é de Deus.

Quem vai pagar? A população, para os barões do tráfico, prostituição, roubos, assaltos, invasões e outras coisas que poderiam ser evitadas ou ao menos ter seus números menos expressivos. Poderia ser evitado, mas nossos políticos venderam o Brasil aos criminosos.

A grana toda desviada poderia dar mais cultura a população, consequentemente pessoas mais cultas, sabendo ler, escrever, discutir planos de governos realizáveis ou não. Elegeriam políticos mais aptas, não estes que prometem mundos e fundos sem que o país se sacrifique.

Precisamos nos unir contra esse carnaval do erário brasileiro, limpar o Congresso Nacional.

A sabedoria popular diz isso há anos em sua arte. Quem sabe o que canta Duduca e Dalvam em espinheira danada? Por que Raul Seixas diz a tempos que o certo seria alugar o Brasil? Tropa de Elite um dos melhores filmes já produzidos no mundo fala da sujeira no Rio, Brasília, enfim do Oiapoque ao Chuí.

Precisamos “expulgar” nossos governantes, não creia que a lei feita vai melhorar algo, na verdade vai apenas estragar aquilo que já está ruim.

Estes não vão soltar a galinha dos ovos de ouro.