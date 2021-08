Bastou o governo norte-americano oficializar a retirada de suas forças armadas do Afeganistão para o mundo ter a sensação de que o País, em questão de horas, retrocedeu 20 anos no tempo. Soldados americanos ainda estavam embarcando no aeroporto da capital, Cabul, quando o Talibã assumiu o controle do País. O grupo é velho conhecido do Ocidente, antes mesmo do surgimento de Osama Bin Laden, mentor do ataque às torres gêmeas de Nova York e pretexto para a invasão norte-americana ao País, em 2001. Eles, desde 1996, quando assumiram o poder pela primeira vez, frequentam o noticiário internacional. As atrocidades que cometiam imediatamente viravam notícia, sobretudo contra as mulheres, em razão da aplicação de uma interpretação própria da Lei Islâmica, a Sharia, extremamente rigorosa.

Será que este retrocesso é fato ou apenas sensação de déjà-vu, provocada pela repetição de imagens – homens barbudos, armados até os dentes, ocupando os espaços públicos na capital? Só o tempo poderá dizer.

Por ora, o que se percebe com nitidez é o Talibã tentando gerenciar a percepção pública mundial. Aparentemente estão mais “tolerantes”, inclusive com a mídia, tanto que promoveram uma coletiva de imprensa e, surpreendentemente, permitiram qualquer tipo de pergunta e responderam objetivamente a todas. O porta-voz do grupo parecia bem treinado e dava a impressão de ter as respostas na ponta da língua. Chamou a atenção também a participação das jornalistas, que puderam fazer seus questionamentos sem censura. Mas o trabalho de Relações Públicas do Talibã foi ainda mais adiante: um dirigente do grupo concedeu entrevista ao vivo à TV local, onde foi entrevistado por uma jornalista.

Apesar disso, o Ocidente, com razão, olha com desconfiança para esta versão Talibã “paz & amor”. Não acredita que a sua interpretação radical do Islã tenha mudado, o que significa dizer que a vida da população será difícil e mais ainda para as mulheres. Mas, não se pode esquecer, que vinte anos se passaram e o mundo mudou bastante nesse período. Embora alguns dos antigos dirigentes estejam retornando ao País, novos surgiram durante a ocupação americana e quem sabe com uma “cabeça” um pouco mais moderna. É possível torcer.