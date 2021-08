Estados Unidos e seus aliados se expõem a “consequências” caso adiem a saída do Afeganistão, prevista para 31 de agosto, para continuar com as operações de retirada em Cabul, advertiu nesta segunda-feira um porta-voz talibã ao canal britânico Sky News.

“Se Estados Unidos ou Reino Unido solicitarem mais tempo para continuar com as retiradas, a resposta é não. Ou haveria consequências”, declarou Suhail Shaheen, depois que o presidente americano Joe Biden, pressionado por seus aliados, abriu a possibilidade de manter as tropas no país além de 31 de agosto.

Fonte: O Tempo