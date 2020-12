Um funcionário terceirizado da Vale morreu soterrado na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa sexta-feira (18). Um talude desmoronou sobre a retroescavadeira em que ele trabalhava.

Segundo o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o acidente não foi na área de buscas do Corpo de Bombeiros, mas em uma área de descarte de materiais. “Com o peso de todo o material, composto por terra e pedras de minério, a estrutura da cabine acabou se rompendo, invadiu o interior do veículo e acabou provocando a morte desse operador”.

O local é próximo da barragem que se rompeu em 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas.

Cinco viaturas e o helicóptero dos bombeiros participaram do resgate, que contou ainda com o empenho de funcionários da mineradora, responsável pela barragem, e equipes da Defesa Civil.