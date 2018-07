Redação Últimas Notícias

No início deste mês, um vídeo registrando um tamanduá-bandeira passeando pela área urbana em Formiga viralizou na internet e virou notícia em diversos veículos de comunicação.

Originário do continente americano (América do Sul e Central), a espécie do mamífero já foi extinta em alguns lugares e no Brasil é um dos animais que figuram na lista de risco de extinção. Nesta semana, internautas flagraram novamente o mamífero passeando próximo ao Unifor-MG.

De acordo com moradores do bairro Água Vermelha, o animal está vivendo nas proximidades do Centro Universitário e passeia pelas ruas dos bairros vizinhos, praticamente todas as noites. “É um animal magnífico que está sendo castigado pela ignorância humana. Até bebida alcóolica já ofereceram para ele, sem contar que algumas pessoas estão apavoradas pela falta de conhecimento sobre o animal, e assim sendo, alguns até ameaçam matá-lo”, disse um morador da rua Nossa Senhora da Abadia.