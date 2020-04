Homens do Corpo de Bombeiros de Formiga foram acionados na tarde de quinta-feira (2), para realizar o resgate de um tamanduá da espécie “bandeira”, que havia caído no fundo de um forno de cal desativado da antiga empresa Líder Cal, na zona rural de Arcos.

O forno, que tem aproximadamente seis metros de profundidade e 4 metros de largura na parte mais larga, se afunila até o ponto mais baixo, onde se encontrava o animal.

As paredes do forno são revestidas internamente por lata de alumínio, o que impossibilitou que o tamanduá saísse do local.

Após avaliarem a situação e os riscos, os homens do Cobom colocaram uma escada dentro do fosso para acessar o animal. Com o uso de cordas de salvamento em altura, após ter sido feita a ancoragem, dois militares desceram até o fundo do forno e capturaram o tamanduá, com o uso de um “cambão”, equipamento próprio para imobilização/contenção de animais que podem oferecer riscos.