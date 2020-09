Um taque de cerveja da fábrica da Ambev em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, explodiu na noite dessa sexta-feira (25).

Nenhum funcionário ficou ferido. Em vídeo e áudio que circulam nas redes sociais é possível ver um líquido caindo logo após o incidente.

“Estávamos na correria aqui dentro. Graças a Deus não teve vítima, menos mal. Foi só aquele susto mesmo, eu estava chegando para pegar serviço. Fizemos o isolamento aqui, mas, graças a Deus não teve nada demais, mas destruiu bastante coisa, viu”, disse um dos funcionários em áudio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma chamada foi realizada para a Polícia Militar por volta de 22h40. O solicitante informou que teria ouvido um estrondo parecido com uma explosão dentro da fábrica, às margens da MG-050, próximo ao trevo de Juatuba, e uma sirene teria disparado na sequência.

A polícia solicitou apoio dos bombeiros, e três equipes foram deslocadas. No local, os militares foram informados por um funcionário da fábrica que uma válvula de alívio de um dos tanques se rompeu. Ainda conforme a corporação, o trabalhador informou que “o não funcionamento da mesma provocou a explosão na parte superior do tanque, vindo a atingir e danificar outros dois tanques próximos”.

Ainda conforme os bombeiros, foi confirmada uma abertura provocada pelo excesso de pressão que rompeu a estrutura. Os tanques, segundo os militares, funcionam como silos de armazenagem de cerveja em alguma das fases do processo, mas não foi informada qual.

Os funcionários foram retirados do local, permanecendo apenas os brigadistas, e não houve risco de incêndio. “O local do sinistro foi isolado e os militares coletaram informações com o responsável pela área e com o técnico de segurança do trabalho. Explicaram que nos tanques em questão há o processo de injeção de dióxido de carbono (CO2) e a falha na válvula teria ocasionado o acidente pelo excesso de pressão no interior do tanque. As equipes realizaram uma varredura no interior da fábrica, ficando constatado, aparentemente, somente o vazamento de cerveja e CO2”, informou o Corpo de Bombeiros.

