Um tanque de resfriamento de leite adquirido após suspeita de golpes de estelionatários foi recuperado pela Polícia Militar na segunda-feira (6), em Luz. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (9).

Segundo a PM, os militares receberam informações de que terceiros teriam adquirido um tanque de resfriamento com capacidade de 1.500 litros de uma empresa do estado do Paraná. O pagamento seria parcelado e em nome de um homem de 57 anos, que mora em Formiga. O tanque foi entregue a um dos estelionatários na cidade de Bambuí, em junho deste ano.

Como o primeiro pagamento não foi realizado, a empresa negativou o nome do morador de Formiga. Após ter o nome negativado, o homem entrou contato com a empresa e descobriu que teriam utilizado os documentos dele para a aquisição do tanque.

Levantamentos apontaram que dois homens, de 38 e 58 anos, moradores de Luz, poderiam estar envolvidos no caso, pois tentaram comercializar o tanque com produtores rurais da região.