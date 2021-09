O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) anunciou, nesta sexta-feira (3), que vai apoiar a paralisação dos transportadores brasileiros e transportadores de combustíveis e de derivados de petróleo no estado durante o próximo feriado de 7 de setembro.

A categoria reivindica um menor preço dos combustíveis, que no acumulado deste ano até julho, já registrou um avançou de 27,51% no valor da gasolina, enquanto o do diesel acumula alta de 25,78%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

De acordo com o presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes, a categoria vai apoiar manifestações não partidárias. “Após várias reuniões com a nossa categoria, resolvemos apoiar as manifestações, desde que sejam atos ordeiras, com muita responsabilidade e não partidárias. Contamos com toda a categoria do transporte do nosso país”, afirmou.

Ameaça de greve em Minas: