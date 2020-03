Da Redação

Há menos de um ano, em maio de 2019, a rua Hernani Botrel, localizada no bairro Palmeiras em Formiga, recebeu reparos durante a operação tapa-buracos.

Parte do asfalto da via, onde estão instaladas várias empresas, foi retirado e as áreas “recortadas” receberam CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Na época, o resultado do serviço, que deixou arua com vários desníveis, foi bastante criticado, mas agora, a situação é ainda pior.