Desde que Marcelo Moreno e Diego Tardelli deixaram Minas Gerais, no fim de 2014, as torcidas de Cruzeiro e Atlético, respectivamente, sonhavam com o retorno de seus artilheiros o mais rápido possível. Fato evidenciado pelas campanhas nas redes sociais ao término de cada temporada no Brasil. Ao que tudo indica, desta vez, a dupla deve mesmo regressar aos times onde ganharam projeção nacional e internacional. Cada um deles está arrumando as malas, levando na bagagem a responsabilidade de solucionar alguns problemas do setor ofensivo dos arquirrivais e metas individuais.

Enquanto o Ra-tá-tá-tá chega com a missão de ocupar um lugar no Top 10 dos artilheiros do Galo, o Flecheiro Azul pleiteia a ponta da lista dos maiores goleadores estrangeiros da Raposa. Isso tudo, claro, ainda depende de um acerto entre os atletas e as agremiações.

Tardelli

Ainda em tratativas com a diretoria do Atlético, Diego Tardelli detém números positivos. Em 219 jogos, anotou 110 tentos, contando as duas passagens pelo Galo. Ou seja, a cada duas partidas, ele estufava as redes uma vez.