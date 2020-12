Ser relacionado por Jorge Sampaoli para o último jogo do Atlético na temporada terá significado muito especial para o atacante Diego Tardelli.

Recuperado da lesão no tornozelo que o tirou de ação por cinco meses, após dividida durante jogo-treino contra o América, o camisa 9 voltou às atividades nesta semana que se passou e, já reintegrado ao elenco, aprimora a parte física.

Para se ter ideia, caso figure entre as peças do Galo para o duelo do próximo sábado (26), contra o Coritiba, Tardelli voltará a pisar no Mineirão após 294 dias – serão 164 desde o dia da lesão.

Cabe lembrar que o jogador de 35 anos foi acionado pela última vez na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, em 7 de março. Este, inclusive, foi o único jogo realizado pelo atacante na temporada. Na ocasião, ele participou de 20 minutos do clássico válido pelo Estadual.