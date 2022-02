A Target Clube de Tiro em Formiga sediará duas fases do Campeonato Mineiro Indoor de IDSC 2022, que é uma modalidade de tiro, voltada para a prática de defesa pessoal.

A 2ª etapa ocorrerá na Target Clube nos dias 8 e 9 de abril, assim como a 5ª etapa, que será realizada nos dias 8 e 9 de julho.

Os interessados em conhecer e saber como frequentar o clube podem agendar visita através do (37) 99872-9586.

O que é IDSC

O International Defensive Shooting Confederation (IDSC) também é uma modalidade de tiro, porém, tem como o objetivo a prática de defesa pessoal com o porte oculto do armamento, na qual dentro do cenário de tiro, é criado uma simulação da vida real para todos os praticantes. A Confederação Brasileira de Tiro Defensivo (CBTD) é quem detém dos direitos de qualificação do esporte.

Para a participação na modalidade do IDSC, o atirador terá como uso armas e equipamentos nas mesmas condições que faria uso na vida real e por isso, são proibidos o uso de modificações nas armas e nos equipamentos, ou seja, deverão ser utilizadas da mesma forma que saem de fábrica. No IDSC, os equipamentos devem ser de serviço ou de defesa e a arma precisa estar velada por uma jaqueta, camisa ou colete.

No IDSC, existem três tipos de pistas: As pistas de situações conhecidas, as desconhecidas e a prática de exercícios. Devido ao objetivo da prática ser o mais próximo possível da realidade, não há separações por categorias de armas curtas, rifles e espingardas, já que o inimigo não age ou não se importa com tal maneira.

Fonte: blog.dispropil.com.br

Foto: divulgação Target Clube

