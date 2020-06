A tarifa básica de pedágio nos trechos da BR-262, em Pará de Minas e Luz, explorado pela Triunfo Concebra foi alterada. A deliberação nº 303 foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União (DOU) e também altera a tarifa das BRs 060, 153 e 262 no Estados de Minas Gerais e Goiás.

O novos valores dos trechos explorados pela concessionária entraram no domingo (28). De acordo com as tabelas, a tarifa reajustada, após arredondamento, passa a ser, para veículos simples, de R$ 2,60 em Pará de Minas/MG e R$ 2,70 em Luz/MG. Veja tabela abaixo.

Tarifa básica de pedágio

Fonte: Diário Oficial da União

* Veículos oficiais e do corpo diplomático estão isentos do pagamento da tarifa

Reajuste

A ANTT realiza, anualmente, o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas e são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio. As alterações são calculadas a partir da combinação do reajuste, revisão e arredondamento tarifário, previstos em contrato.

O reajuste ocorre uma vez por ano e visa a correção monetária dos valores da tarifa e leva em consideração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).vA revisão, por sua vez, tem o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado no contrato de concessão.

O arredondamento tarifário tem a finalidade de facilitar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio e prevê que as tarifas da categoria 1 de veículos devem ser múltiplas de R$ 0,10. Os efeitos econômicos do arredondamento são sempre compensados no processo de revisão subsequente.

Matéria do G1