O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) reajustará em 15%, as tarifas de água e esgoto. O órgão justificou o aumento devido aos altos custos de produção e distribuição de água e a manutenção da rede.

Ainda, de acordo com o Saae, será necessário fazer investimentos para que o serviço de distribuição de água possa atender satisfatoriamente todo o município.A autarquia também avaliou que a tarifa está defasada em 52,08%, o que impede a realização de investimentos necessários para a manutenção do serviço.

Outro fator que justifica o reajuste da tarifa é que, segundo o diretor do Saae, José Pereira de Sousa (Capitão Sousa), “atualmente, os valores arrecadados pela prestação do serviço de fornecimento de água não são suficientes para custear toda a operacionalização da autarquia, ou seja, com o que se arrecada hoje não seria possível realizar investimentos para melhorar o abastecimento de água no município”, defendeu.

Atualmente, Formiga conta com 400 quilômetros de rede de água e esgoto, o que acarreta inúmeras ocorrências em reparos com custo elevado. Há 40 anos essa rede não recebe nenhum investimento significativo.

Sousa ressaltou a necessidade de melhorar a captação de água bruta, o que vai evitar a interrupção no abastecimento num eminente período de estiagem e seca. “Sem recursos, qualquer investimento é inviável e ainda colocaria a autarquia em situação financeira complicada, por isso a real necessidade de se fazer o reajuste”, concluiu.

Em valores reais, na tarifa mínima, o reajuste residencial vai passar de R$22,18 para R$26,92, um aumento inferior a R$5. Nos imóveis comerciais, o novo valor vai de R$24,55 para R$29,79, uma diferença de R$5,24. Já para as indústrias, o reajuste será de R$9,29, passando de R$43,50, de acordo com a tabela anterior, para R$52,79 com o reajuste proposto.

O último reajuste do Saae de 8,34% ocorreu em maio de 2015. Em 2014 o reajuste ocorreu via decreto e foi de 25%. O aumento foi contestado e continua sub judice.