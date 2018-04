O Conselho Municipal de Regulação e Controle Social dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto de Córrego Fundo decidiu em reunião pelo reajuste anual das tarifas dos serviços de água e esgoto. A reunião ocorreu no início do mês de março, já o reajuste, será incluído na conta do mês de junho.

A decisão foi tomada após uma análise da solicitação feita pela direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade, que apresentou um estudo tarifário elaborado pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Sul de Minas Gerais (ARISMIG) vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais (CISAB SUL), através do diretor superintendente Venilton dos Santos Mesquita, para a apreciação dos conselheiros.

Para o estudo foram inclusas informações sobre o investimento na obra de construção do poço artesiano que atende as comunidades de Sobradinho e Falhas, dentre outras melhorias feitas no serviço de abastecimento de água no município. O relatório apresentado e avaliado pelos conselheiros foi relativo à necessidade de fixar um reajuste de 11,45% para o exercício de 2018, visando a manutenção do equilíbrio financeiro da autarquia.

A reunião contou com a presença dos conselheiros Sebastião Ricardo Leal, Márcia Geralda da Silva Ribeiro, Danilo de Oliveira Campos, Sara Pereira Gonçalves Silva, do servidor Luís Henrique Rodrigues, do diretor do SAAE, Olavo Roberto Pinto, da prefeita Érica Leão, do procurador municipal Jaime Gaipo Ribeiro da Silva, além do diretor superintendente do CISAB SUL.