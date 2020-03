O Tatame do Bem aderiu, nesta semana, à campanha ‘Vamos Todos Ficar Bem’, uma ação já desenvolvida por ONGs e personalidades de todas as partes do mundo.

No instagram, o projeto convidou todos os alunos para desenharem um arco-íris com a hashtag #vamostodosficarbem, colocando em seu stories e marcando o @tatamedobem_oficial.

O objetivo é manter a conexão entre os assistidos pelo projeto, em uma ação interativa, utilizando as diversas plataformas e recursos digitais, neste momento de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19).

A campanha foi prontamente aceita pelos atletas do projeto que estão dando um show de criatividade.