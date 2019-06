Atletas do Tatame do Bem participaram no domingo passado (16) Copa Jiu-jitsu na Boa, em Boa Esperança e conquistaram ótimos resultados.

O projeto foi representado por cerca de 70 alunos que conquistaram 50 medalhas. Eles competiram com outras 26 equipes de cerca de 20 cidades de Minas Gerais e São Paulo.

Segundo o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin foi a primeira competição de muitos atletas do projeto. “Continuamos firmes no propósito de levar as crianças para participar de competições. Parabéns aos professores que deram um show de solidariedade ajudando uns aos outros. Foi um evento extremamente produtivo”, disse.

O projeto contou com a colaboração das prefeituras de Formiga e Pimenta e da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. “Recebemos também um apoio muito importante da empresária Núbia Pernambuco, que doou uma camisa do Cruzeiro para ser rifada e convertida em verba para custear as inscrições. Somos gratos a todos que compraram e ajudaram nossas crianças em mais esta empreitada”, agradeceu Assalin.