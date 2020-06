Mais uma vez, o Tatame do Bem contou com a ajuda de parceiros para realizar o seu desafio de treinos online.

Em mais uma estratégia de enfrentamento e suporte aos alunos e às famílias atendidas pelo projeto, professores estão gravando os treinos e desafiando os alunos a participarem, enviando vídeos das suas atividades.

Ao final de cada semana, é realizado um sorteio entre os alunos que enviaram seus vídeos. Na última semana, o Tatame do Bem contou com a parceria da Pizza D’Terra.

Alunos de todas as unidades enviaram vídeos, treinando as técnicas passadas pelo professor Rincón. O vencedor do sorteio foi Miguel, aluno do professor Walison, da unidade 4, no bairro Geraldo Veloso. O prêmio foi uma pizza e um refrigerante, que ele recebeu em casa, para dividir com a família.