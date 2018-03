Redação Última Notícias

A Associação Tatame do Bem, projeto que ministra aulas de arte marcial para crianças carentes de Formiga, contará com um Centro de Inclusão Digital.

O centro, que foi aprovado em um projeto distrital do Rotary Internacional, será destinado para capacitar os atendidos e aos familiares para o mercado de trabalho.

Para funcionamento do centro, o Tatame do Bem contou com a ajuda do Rotary Internacional que forneceu

três computadores com pacotes Windows, uma TV de 40 polegadas e uma impressora. A Prefeitura doou o imóvel para funcionamento do projeto, a empresa Top 37 fornecerá a internet e a Tecno 2000 o mobiliário.

O Centro de Inclusão Digital recebeu o nome de Rubens Garcia e funcionará na sede Rotary Areias Branca, localizada na rua José Pedro da Silva, 71.

Doações

O centro terá capacidade para receber turmas de 10 alunos, mas para que entre em funcionamento, será necessária ainda a aquisição de mais sete computadores, além de voluntários para ministrar os cursos.

O Tatame do Bem solicita a colaboração de quem puder ajudar nessa nova empreitada.