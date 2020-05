A cozinha da unidade 4 do Tatame do Bem, no bairro Geraldo Veloso, foi reativada na terça-feira (18) após o fechamento da unidade, devido à pandemia do coronavírus.

Colaboradores e voluntários do projeto se reuniram para preparar a alimentação dos alunos e organizar a doação de alimentos.

A ação deverá acontecer semanalmente, todas as segundas-feiras e está sendo possível graças à parceria do Banco Municipal de Alimentos, com a doação de frutas e verduras e de representantes da população que têm doado alimentos para a preparação do jantar.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, destacou a importância desta ação, e manifestou o agradecimento a todos que estão contribuindo. “Temos um compromisso com nossos alunos, principalmente de bairros mais carentes, de levar a eles, não somente os ensinamentos de jiu-jitsu, mas a alimentação e a assistência social”.