Embora celebrar a Páscoa do Tatame do Bem 2020 tenha sido um desafio maior do que os anos anteriores em função da pandemia do coronavírus, o projeto social de Formiga conseguiu presentear os alunos do projeto com ovos de chocolate.

A ação só foi possível pela parceria entre a loja Cacau Show Formiga que doou integralmente mais de 100 unidades em união com amigos, clientes e parceiros que contribuíram para que os demais fossem arrecadados.

“Com a ajuda de todos, conseguimos comprovar que difícil não quer dizer Impossível”, destacou o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin.

Rodrigo ressaltou ainda que a Páscoa do Bem foi um grande milagre, este ano. “Só temos a agradecer à Cacau Show Formiga, aos nossos amigos e parceiros que não deixaram este sonho morrer, mesmo em um momento delicado como este, com tantas dificuldades e obstáculos”, disse.