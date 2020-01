O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, se reuniu com os professores do projeto nesta semana.

Estiveram presentes os professores das 7 unidades fixas, Noé Oliveira, Wesley Teixeira, Marcos Rincón Guimarães, Amri Júnior, Walisson Tavares e Naim, além do professor das unidades móveis, José Roberto.

Na oportunidade, o presidente entregou aos professores um quimono padronizado do projeto, para ser utilizado durante as aulas.

Para Rodrigo, a reunião anual, que já foi realizada em anos anteriores, é uma oportunidade de alinhar o trabalho que será realizado em 2020, afinando os objetivos e diretrizes do projeto. “Temos uma equipe coesa, em consonância com os valores e princípios que sempre levamos para nossas ações. É importante reunir e definir os próximos passos da caminhada, para que todos possam estar unidos em um mesmo ideal”, explicou.