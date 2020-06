Em tempos de pandemia os alunos do Tatame do Bem estão impedidos de participarem das aulas presenciais nas unidades.

Pensando nisso, a direção do projeto estabeleceu estratégias de enfrentamento e suporte aos alunos e às famílias atendidas. Uma delas foi a gravação de aulas em vídeos e disponibilização delas nos grupos das unidades para que os alunos possam acompanhar e manter os treinos, mesmo de casa.

Será lançado um desafio para os alunos a cada semana. Eles deverão praticar as técnicas ensinadas e enviar vídeos, com o próprio treinamento.

Ao final de cada semana, será sorteado um brinde entre os alunos que enviarem o vídeo. Para o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, a ideia é uma forma de não deixar os alunos perderem a conexão com o esporte, durante a pandemia. “Estamos tentando fazer, a exemplo das escolas, atividades que utilizem os meios digitais e possam agregar o maior número possível de alunos em uma ação que, além de não deixar com que percam o hábito do treino, ainda os aproxime do projeto. E o Giga’s Burguer é o primeiro parceiro que abraçou nossa causa. Esta semana, foi sorteado entre os guerreirinhos que enviaram o vídeo um delicioso Giga’s Casa, que é um sanduíche top do cardápio dos nossos queridos Zé Colmeia e Nilzinha. O aluno sorteado foi o Kevin, conhecido como Marombinha, que treina com o professor Zé Roberto, no Tatame móvel do Alvorada”, contou.