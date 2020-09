O projeto Tatame do Bem também promoveu ações para celebrar o “Setembro Amarelo”, lembrado no dia 10 deste mês.

De acordo com a direção do projeto, o apelo, trecho de uma canção do padre Fábio de Melo “Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar”., ilustra a campanha Setembro Amarelo.

Como proposta de atividade, a assistente social do Tatame do Bem, Larissa Souza, orientou os alunos para que refletissem e registrassem, com escrita ou desenho, como eles se expressam ou se comunicam quando se sentem: felizes, tristes, preocupados, frustrados, ansiosos.

Os alunos também aproveitaram para enviarem as fotos segurando a atividade vestindo uma blusa amarela que é a cor da campanha.