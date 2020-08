O Tatame do Bem está realizando o seu primeiro Brechó Solidário Online.

O projeto está aceitando doações de roupas, bolsas, sapatos, roupas de cama, móveis e outros materiais em bom estado que possam ser comercializados.

A renda obtida será revertida para as ações do Tatame do Bem.

Os interessados podem entrar em contato pelo (37)9 9918-8029