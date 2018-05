Um projeto de “Prevenção ao uso de álcool e outras drogas” está sendo desenvolvido dentro da entidade Tatame do Bem, que usa seu trabalho esportivo de formação cidadã em artes marciais em Formiga.

Com patrocínio da Secretaria de Estado de Defesa Social por meio de sua superintendente de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas (SEDS/SUPOD), o trabalho é desenvolvido no Tatame do Bem e executado pela assistente social Naiara Ribeiro Costa Almeida e aplicado duas vezes por mês em cada uma de suas unidades, além de três vezes por mês nas escolas da rede estadual e municipal.

Na quarta-feira (2), com a presença do presidente da entidade Rodrigo Assalin, o trabalho foi iniciado na unidade do bairro Novo Horizonte. Na oportunidade, a assistente social falou sobre a importância do combate ao uso de álcool e drogas aos pais e aos alunos do projeto.