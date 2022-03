Com o objetivo de nivelar o entendimento acerca da entidade e alinhar o engajamento de todos nas ações da organização, o Tatame do Bem promoveu uma oficina para professores e voluntários do projeto, no domingo (6).

O encontro, ocorrido no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), teve como tema: “Conexão – unindo pessoas para transformar vidas”. A iniciativa teve o apoio da empresa MRA e da Teia Trilha Empreendedora de Inovação e Aprendizado (TEIA).

As dinâmicas foram conduzidas pelo professor no IFMG – campus Formiga, Miguel Rivera Peres Júnior. Durante toda a manhã, os participantes desenvolveram dinâmicas relacionadas a mapas de conexões, de empatia, elaboração e apresentação de personas.

Ao final do evento, o fundador do projeto, Rodrigo Assalin, apresentou parte do planejamento estratégico para o ano de 2022, referente ao desenvolvimento e capacitação dos professores, que inclui desde cursos, treinamentos, graduações e visitas a institutos referências da área, para trazer evolução para as atividades do projeto.

Segundo Rodrigo, a ideia inicial do encontro foi se conectar com os professores do projeto, sentir e entender as necessidades de cada unidade, de forma a promover melhorias no atendimento. “Contamos com um profissional da área de administração que utilizou técnicas que complementou este encontro. O Miguel entendeu nossa essência e utilizou ferramentas que ferramentas que vão ajudar em todos os processos desenvolvidos”, explicou.

“Saímos renovados, com a certeza de que todos estão envolvidos, falando a mesma língua e prontos a ajudarem uns aos outros, nesta missão. Vamos remando sempre pra frente, juntos e empenhados em transformar os futuros dos nossos alunos”, finalizou. Ao final da manhã, o fundador levou os participantes para conhecerem o andamento da obra da sede do Tatame do Bem.

Fonte: Tatame do Bem

Fotos: divulgação Tatame do Bem