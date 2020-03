Formiga sediará o 1º Festival de Flores e Plantas de Holambra. Uma promoção da Associação Tatame do Bem, que contará com o apoio da administração municipal.

O evento está marcado para ocorrer entre os dias 10 e 15 deste mês, das 8h às 20h na praça do Terminal Rodoviário. Segundo os organizadores, serão mais de 100 espécies de flores e plantas em exposição e à venda.

A entrada é gratuita e está sendo solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível que será repassada ao Banco de Alimentos.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, destacou que a iniciativa visa movimentar a cultura da cidade, devolvendo um pouco do que é oferecido ao projeto, diariamente pelos formiguenses, além de favorecer entidades que lutam diariamente para promover a solidariedade na cidade, como o Banco de Alimentos.