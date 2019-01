Redação Últimas Notícias

A Associação Tatame do Bem receberá, no dia 9 de fevereiro (sábado), a visita do líder da equipe Quatar BJJ no Brasil, Paulão Rezende. O mestre esta à frente da Casa do Atleta em de Poços de Caldas, celeiro de campeões como os formiguenses Rodney Barbosa, Helder Rodrigues e Thalyta Silva.

Mestre Paulão ministrará um seminário e realizará a troca de faixas dos alunos do Tatame.