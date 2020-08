A assistente social do Tatame do Bem, Larissa Souza, apresentou uma atividade para os alunos do projeto: o Potinho da Gratidão.

A dinâmica determinava que a cada dia da semana elas escrevessem um motivo para serem gratas e, em seguida, colocassem o motivo em um potinho, escrevendo o primeiro motivo na segunda-feira, continuando nos demais dias da semana, até chegar na sexta-feira.

Ao final da semana a tarefa totalizaria cinco motivos! Esses papéis deveriam se tornar lembretes para que, nos momentos mais difíceis, os alunos se lembrassem que existem coisas boas para agradecer. Mais uma vez os alunos atenderam prontamente aos objetivos da proposta.

No dia 31 de julho, foi realizado o sorteio de brindes com os participantes da atividade.