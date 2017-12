A campanha Natal do Bem foi realizada em Formiga pela sexta vez consecutiva. O evento ocorreuno auditório Odete Khouri e reuniu centenas de pessoas.

A campanha busca presentear as crianças atendidas pelo Tatame do Bem, por meio do apadrinhamento de cartinhas por voluntários da comunidade. Este ano, o Natal do Bem contou com o apoio de diversas empresas formiguenses, além de parceiros da comunidade, professores e voluntários do projeto.

De acordo com o presidente do Tatame do bem, Rodrigo Assalin é preciso criar um senso de propósito nas pessoas. “Pode parecer pretensioso, mas é isso que tentamos fazer todos os dias. Essa festa maravilhosa é um espelho de um ano inteiro de trabalho e confirma o alcance infinito dessa Rede do Bem,” explica.

Parceria com plano de saúde

Durante a realização do Natal do Bem os alunos atendidos pela associação receberam um cartão Mais Saúde.

A ação faz parte de uma parceria entre o Tatame do Bem e a empresa Mais Saúde Card.

A parceria oferece proteção para todos os alunos do Tatame do Bem que poderão contar com descontos em serviços de saúde, exames laboratoriais e de imagem, drogarias, e no comércio em geral.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin lembra que o feito é inédito no projeto social e confere benefícios e descontos que vão proporcionar uma melhor qualidade de vida para os alunos e suas famílias. “Não existem palavras para demonstrar o quanto somos gratos à equipe da Mais Saúde Card, por essa parceria tão produtiva que irá agregar tanta qualidade de vida aos nossos guerreirinhos”, disse.