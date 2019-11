Como todos os anos, o projeto Tatame do Bem realiza a campanha natalina “Natal do Bem”.

Pelo oitavo ano consecutivo, a campanha busca presentear crianças atendidas pelo projeto, por meio do apadrinhamento de cartinhas por voluntários da comunidade.

Os interessados em adotar uma cartinha, devem procurar nos pontos de distribuição em Formiga: loja Cacau Show Formiga, Bonotoy e Biba Papelaria ou entrar em contato com o Tatame do Bem pelo telefone (37) 999188029.

Os presentes arrecadados serão entregues na confraternização do projeto, no dia 17 de dezembro, na sede da igreja São Paulo Apóstolo, a partir das 19h30.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, lembra que o Natal é um momento especial do projeto, para que todos os atendidos possam conviver como parte de uma grande família. “Além dos presentes, nossos alunos querem o olhar da comunidade para suas realidades. Queremos que cada pessoa que se sinta sensibilizada em adotar uma cartinha, leve seu presente e entregue pessoalmente às nossas crianças, para comungar da alegria que temos em promover mudanças na vida delas, durante todo o ano”, disse.