No fim de maio, a Associação Tatame do Bem realizou sua assembleia geral extraordinária, a fim de prestar contas do ano de 2019.

A reunião ocorreu no Centro de Inclusão Digital Rubens Garcia Pereira e contou com a participação de membros da diretoria e colaboradores do projeto. As informações relativas ao ano de 2019 foram apresentadas pelo coordenador Henrique Dhoni de Oliveira e aprovadas pelos presentes.

Na oportunidade, os membros diretores abordaram a alteração do quadro da diretoria, para substituição do vice-presidente Américo Fonseca Portela Neto, que solicitou sua saída e do 1º Tesoureiro, Cláudio Mário de Freitas Garcia, que solicitou sua mudança de função dentro da diretoria. De comum acordo a diretoria sugeriu e aprovou os nomes dos seguintes novos diretores: Leonardo Vieira da Silva, antes 2º secretário e que passa a ocupar o cargo de vice-presidente, Anderson José de Souza, como 1º tesoureiro e Wilian Antunes Vieira, como 2º secretário.

O presidente Rodrigo Assalin Vila Nova ressaltou a importância da diretoria se reunir, principalmente em um período de tanta turbulência. “É em momentos como este que mostramos que somos fortes. Todas as nossas contas foram aprovadas e conseguimos ajustar nossos projetos, para passarmos por esta crise com um mínimo de danos possível, continuando nossa tarefa que é a de transformar vidas. Quero agradecer à diretoria antiga, sempre presente e aos que estão assumindo agora este desafio, nosso apoio e a certeza de que o trabalho continua”, finalizou.