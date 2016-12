Pela quinta vez consecutiva, a associação Tatame do Bem está realizando em Formiga, o Natal do Bem.

O objetivo da campanha é presentear as crianças atendidas pelo projeto, por meio do apadrinhamento de cartinhas por voluntários da comunidade formiguense.

Os interessados em ajudar podem retirar as cartinhas escritas pelas crianças nas lojas: Cacau Show, Bonotoy, Tião Calçados,na Biba Papelaria ou ainda entrar em contato pelos telefones (37) 99987-8329 ou (37) 999188029, e os organizadores levarão uma cartinha até o interessado.

Os presentes arrecadados serão entregues no dia 22 deste mês, no auditório Odete Khouri, a partir das 19h, quando será realizada a confraternização do projeto. Segundo o presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, o envolvimento de todos é fundamental para a realização do evento.