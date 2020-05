O projeto Tatame do Bem recebeu do grupo Escalada a doação de cobertores, que serão distribuídos entre a população mais carente em bairros atendidos pelo projeto.

O grupo Escalada pertence à Paróquia São Geraldo e é formado por cerca de 40 pessoas, entre jovens e padrinhos que dedicam à causas sociais, apoiando ações de instituições de cunho social.

O presidente do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, manifestou sua gratidão ao grupo, pela ação tão pertinente neste momento delicado.

“Não tenho dúvidas de que a ação do grupo foi preparada por Deus. No mesmo dia em que pensamos em abraçar a campanha “Calor do Bem”, para ajudar pessoas que não estão tendo condições de adquirir cobertores e agasalhos neste inverno, fomos procurados por jovens do Escalada com essa doação tão importante. Em um momento onde o frio se faz tão cortante e as pessoas têm passado tanta necessidade, Deus enviou pessoas do bem que fizeram a primeira doação para nossa campanha. Não tenho palavras para expressar nossa gratidão”, afirmou Rodrigo.