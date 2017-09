*Por Gleiton Arantes

A unidade 4 da Associação Tatame do Bem, única das seis sedes existentes em Formiga que oferece refeição para os alunos, receberá uma verba no valor de R$40 mil.

O recurso é fruto de doação feita pelo Banco do Brasil ao Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) e o repasse à associação foi aprovado pelo Legislativo na reunião dessa segunda-feira (25).

Segundo o presidente do Tatame, Rodrigo Assalin a verba será investida na infraestrutura da cozinha da unidade 4, localizada no Geraldo Veloso.“Com o dinheiro, construiremos uma cozinha, o refeitório e o tatame. Tais melhorias darão mais dignidade e comodidade aos moradores daquela região”, disse.

O Tatame do Bem

O Tatame do Bem conta com seis unidades em Formiga, localizadas nos bairros Água Vermelha, Novo Horizonte, Vila Padre Remaclo Fóxius, Geraldo Veloso, Patronato São Luiz, Maringá e uma unidade em Córrego Fundo.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconheceu, em março do ano passado, o Tatame do Bem como entidade de utilidade pública estadual, ou seja, uma organização que presta serviço à sociedade de forma desinteressada, apta a firmar convênios com o Governo do Estado, de forma a poder buscar recursos neste âmbito.

Em 2014, o projeto foi reconhecido com o título de Utilidade Pública Municipal.