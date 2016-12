A segunda edição do Campeonato do Bem “Lutando pela Paz” foi promovida pela Associação Tatame do Bem, no sábado e domingo (10 e 11) e teve um público estimado em cerca de 3 mil pessoas nos dois dias.

O evento recebeu o apoio da Cemig e do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Edital de Concessão de Patrocínio a Eventos – 2016.

As lutas ocorreram no ginásio da Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) e contou com uma megaestrutura com lutas de muay thai, jiu-jitsu e submission entre lutadores de diversas categorias, de equipes de várias cidades, além de lutas de atletas revelação do Tatame do Bem.

No sábado, o campeonato contou com lutas de MMA, muay-thai e submission. Foram 12 lutas, com cinco disputas de cinturão com premiação em dinheiro. Já no domingo, o campeonato teve competições de jiu-jitsu em diversas categorias. Foram 500 alunos inscritos, além de mais 200 inscrições gratuitas. Houve disputas de cinturão para categoria absoluto com premiação em dinheiro.

O presidente do projeto Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, se mostrou bastante satisfeito com o resultado. Segundo ele, foi mais uma conquista de toda a equipe que, com muito trabalho, alcançou seu objetivo. “É um orgulho contar com uma equipe dedicada, que sempre dá o melhor de si. Estou muito orgulhoso pelos atletas que subiram, tanto no octógono como no tatame para defender a nossa bandeira”, afirmou.

Segundo informou Rodrigo, o foco do projeto é o atendimento às mais de 400 crianças do Tatame do Bem.

Detentores dos cinturões

Classificação por equipes no quadro geral de medalhas