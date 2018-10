Por Priscila Rocha

A admiração por pessoas mais velhas e o fascínio por cabanas do formiguense Rubens Antônio Rodrigues Loppes resultaram no romance “Sobre um velho e solitário amor”.

Publicado na semana passada pela editora Drago, o primeiro livro de Rubens retrata sobre perda e superação. “A trajetória do personagem foi baseada na história de vida de muitas pessoas que diante da perda de entes queridos perdem a fé na vida”.

Apaixonado pela escrita desde a infância, a princípio, o autor não tinha a pretensão de publicar o livro. “A ideia de escrever sobre um velho exilado em uma cabana me acompanha desde criança. Com o passar do tempo fui aprimorando a história e em 2012 decidi escrever”. Após finalizar a obra, Rubinho decidiu procurar uma editora para publicá-la.

Sinopse:

Benjamin Phillip teve uma infância como a de qualquer outra criança de sua idade, a única diferença foi que conheceu o amor antes de todos. Anos depois, diante de algumas perdas de parentes queridos, apenas sua fé e sua amada lhe restaram. Faltando menos de duas semanas para seu filho nascer, a morte não poupou sua esposa de um acidente. Afundado em profunda tristeza, Benjamin perdeu completamente sua fé, encontrando seu único remédio, a solidão, em uma cabana abandonada. Mas perante Nicolas, uma criança inocente que surge em seu caminho, algo inesperado poderá mudar sua vida por completo.

O livro pode ser adquirido no site da Livraria Drago Editorial e na Amazon.

O autor

Rubens, mais conhecido como Rubinho nasceu em Formiga em 1984. Aos 18 anos decidiu abrir mão de tudo e inaugurar o Studio Rubens Loppes Tatto, no qual permanece até hoje na profissão, participando de convenções nacionais e internacionais.