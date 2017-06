Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram uma tatuagem biossensorial, que muda de cor para alertar sobre o nível de glicose no sangue. O desenho, feito com uma tinta high-tech batizada de Dermal Abyss, atuaria como um aparelho portátil para pessoas com diabetes.

O composto especial é capaz de avisar que algo está fora de equilíbrio no organismo toda vez que a tatuagem muda de cor. E, segundo os pesquisadores do MIT, as tatuagens inteligentes são úteis para detectar não somente diabetes, mas desidratação ou aumento do nível de ph do sangue. Quando o nível de glicose no sangue aumenta, a tinta muda de azul para marrom, indicando a necessidade de insulina.

Um efeito similar acontece com o sensor de ph. Ao medir a alcalinidade do fluido intersticial, solução presente entre as células do corpo, a tinta muda de roxo para rosa. Já o sensor de sódio, iluminado por luz negra, mostra o verde mais vibrante de acordo com a concentração de sal.

As pessoas com diabetes que precisam monitorar a glicose várias vezes ao dia passam pelo processo de picar a ponta dos dedos para conferir os níveis de açúcar no organismo. Assim, por mais que fazer uma tatuagem seja algo invasivo e, muitas vezes, um processo doloroso, os especialistas defendem a ideia, uma vez que é definitiva e eliminaria as picadinhas diárias.

Porém, ainda não se sabe quando as pessoas poderão ter acesso a essa novidade. Até agora, a tinta só foi testada na pele de porcos (já fora do animal), a qual é muito similar à do corpo humano.

Os estudos mostram resultados bem-sucedidos, mas os cientistas alertam para a necessidade de testes em animais vivos, uma vez que questões como alergia, precisão e durabilidade precisam ser levadas em conta.

“Ainda vai levar um bom tempo até que algo prático chegue ao mercado, mas isso (a tecnologia) invoca a imaginação e abre novas possibilidades”, disse o pesquisador do MIT Xi Liu, citado pela emissora CBS News.

Apesar do apelo estético de uma tatuagem biossensorial, cientistas dizem que o principal objetivo do projeto é permitir que o monitoramento de dados das condições de saúde de uma pessoa se torne mais simples, seguro e preciso.

“As pessoas querem entender o que está acontecendo em seus corpos. Nós acreditamos que, no futuro, dispositivos implantados na pele não serão mais mistificados”, disse o pesquisador em seu site. “Em vez disso, eles vão convergir para uma maior facilidade de uso, durabilidade e também para propósitos estéticos”, completou o estudioso. As informações são da agência de notícias Deutsche Welle.

Mais de 16 milhões de brasileiros adultos sofrem de diabetes, e a doença mata 72 mil pessoas por ano no Brasil, revelou um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) do ano passado.