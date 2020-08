O governo de Minas informou, nesta quinta-feira (6), que a taxa de transmissão (RT) da Covid-19 caiu novamente e está, em média, menor do que 1 desde segunda-feira (3) no Estado.

“Isso para nós é importante porque começa a sinalizar, realmente, que aquela estabilização [dos dados], além de ser uma tendência, pode começar a ser o início de uma sinalização de uma queda na transmissão”, declarou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.

O RT é um dos indicadores utilizados pela administração estadual para avaliar o avanço ou a regressão da pandemia. Veja abaixo o histórico do RT em Minas, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG):

6 de agosto: menor do que 1;

28 de julho: variando entre 1,05 e 0,98;

28 de junho: 1,08;

28 de maio: 1,15;

28 de abril: 1,08;

28 de março: 1,89;

23 e 24 de março: entre 4 e 3,5 respectivamente.

Segundo o gestor, a diminuição no contágio corresponderá à redução do número de casos e óbitos no Estado. Com taxa menor do que 1, a taxa RT aponta que uma pessoa contaminada pelo coronavírus tem potencial para infectar, em média, menos de uma pessoa.