Na última semana de janeiro, entre os dias 24 e 30, a taxa de testes laboratoriais com resultado positivo para a Covid-19 foi de 60%, segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). Foram realizados 390 mil exames durante o período, uma alta de 18% em relação à semana anterior.

Principais dados divulgados nesta quarta-feira (2):

Entre 24 e 30 de janeiro, os laboratórios da Abramed fizeram 390 mil exames laboratoriais para detectar a Covid-19 no país e 60% deles apresentaram resultado positivo ;

Por outro lado, a procura de exames para identificar o vírus Influenza caiu 12% no mesmo período, sendo que foram realizados 150 mil na última semana de janeiro. A taxa de positividade passou de 7,7% para 2,8%.

Os dados referentes aos testes de Covid representam majoritariamente os do tipo RT-PCR, que busca identificar o material genético do vírus no corpo humano, mas também se referem a alguns de antígeno, quando é verificada a resposta do sistema imunológico.

Já com relação ao Influenza, a Abramed esclarece que o “pico de positividade não foi em janeiro, mas sim na última semana de dezembro, quando a taxa de positividade chegou a 41%”. Segundo a associação, a taxa média de positividade para o vírus da gripe no primeiro mês do ano foi de 12,5%.