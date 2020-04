Um taxista foi encontrado dentro do porta-malas do carro na noite dessa quarta-feira (22) na rodovia MG-423, em Nova Serrana.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos renderam a vítima, de 32 anos, e usaram o táxi para realizar um roubo na cidade de São Gonçalo do Pará. Os quatro envolvidos fugiram e não foram encontrados.

Os militares receberam a informação, por volta das 19h, de que um táxi que foi utilizado em um roubo à padaria e se depararam com o veículo no entroncamento da BR-494 com a BR-262. Foi realizada perseguição e no Km 10 da rodovia MG-423 os quatro indivíduos saíram do veículo e fugiram por um matagal às margens da rodovia.

A vítima foi localizada no porta-malas do veículo e disse que trabalha como taxista na cidade de Pitangui. O homem relatou que, por volta das 14h, compareceu à Rua Francisco Lino da Silva, Bairro JK, onde entraram os quatro homens que solicitaram uma viagem até Divinópolis.

Próximo à cidade, os criminosos, um deles armado com revólver e outro com faca, anunciaram o assalto ordenaram que o taxista entrasse em uma estrada vicinal.

Um dos ladrões assumiram a direção do veículo, amarraram a vítima com as mãos para trás, cobriram-lhe o rosto com um pano, e o colocaram no banco de trás. Que então depois de um tempo, adentraram em outra estrada vicinal, quando então os suspeitos o prenderam no porta-malas do veículo.

Do taxista, eles levaram um celular e R$ 470 em dinheiro. O veículo foi removido ao pátio conveniado ao Detran.

Roubo

O crime ocorreu por volta das 17h30 na padaria que fica no Centro de São Gonçalo do Pará. As vítimas disseram que dois ladrões chegaram ao local, armados e encapuzados, e anunciaram o roubo. Do local foram roubados R$ 900 em dinheiro, maços de cigarro e bebidas diversas, da padaria, R$ 450 de um cliente e dois celulares.

Fonte: G1