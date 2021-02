Um jovem de 26 anos e um homem 30 anos foram presos nessa sexta-feira (26) depois de terem assaltado e roubado o carro de um taxista, de 35 anos, em Carmópolis de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos acionaram o taxista para uma viagem até Oliveira. Quando chegaram ao município, o passageiro do banco de trás anunciou o assalto e o passageiro do banco da frente exigiu assumir a direção do carro.

A polícia informou que o taxista não reagiu, mas durante o trajeto até a cidade ele pulou do veículo para fugir da ação. Ele teve ferimentos leves e passa bem, segundo a PM.

Tentativa de fuga

Ainda de acordo com os militares, os assaltantes seguiram com o carro e ao perceber a presença dos militares, que já faziam o monitoramento, eles fugiram em alta velocidade.