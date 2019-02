Um taxista de 40 anos foi morto após um assalto na manhã deste sábado (2) no bairro Campina Verde, em Divinópolis.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida e com uma perfuração do lado direito do pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) este no local e constatou que a causa da morte foi uma facada na região cervical.