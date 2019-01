A Polícia Militar está realizando buscas na tentativa de encontrar dois indivíduos que assassinaram um taxista em Elói Mendes, na Região Sul de Minas Gerais. A vítima foi sequestrada pelos bandidos e colocada no porta-malas do carro. Usando o táxi, a dupla assaltou um posto de combustível e depois abandonou o automóvel em uma estrada vicinal. Mário Eugênio, de 73 anos, foi encontrado sem vida. Ele não apresentava sinais de violência no corpo. A suspeita é que ele tenha morrido asfixiado.

Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível, localizado às margens da BR-491, entre Elói Mendes e Paraguaçu, serão utilizadas pela PM para tentar identificar os criminosos. Os criminosos chegaram no estabelecimento por volta das 17h, já com o carro do taxista. A PM acredita que a vítima já estava no porta-malas no momento do roubo.

Os dois criminosos desceram do veículo armados e renderam um frentista. Eles pegaram aproximadamente R$ 100 em dinheiro e depois fugiram. A PM foi até o local e fez os levantamentos iniciais para chegar até os criminosos, como as características deles. Em seguida, iniciou o rastreamento.