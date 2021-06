A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, nessa quarta-feira (16) a vacinação contra a Covid-19, dos taxistas da cidade. O imunizante utilizado foi o Pfizer.

O taxista Thiago Rios relatou como foi sua vacinação e agradeceu pela imunização. “Foi um dia tão esperado pela classe, uma organização sem igual e o comprometimento de todos envolvidos no processo. Desde a organização do cadastro até a vacinação, foi tudo muito rápido, com muita educação e o comprometimento de todos os funcionários envolvidos. Eu só tenho a agradecer”.

A aplicação da vacina aconteceu no drive thru do bairro Bom Pastor, onde foram vacinados cerca de 49 taxistas cadastrados pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança Pública (Settrans). A Semusa considera que a vacinação desse grupo faz se necessária pelo fato de que existe uma grande rotatividade de pessoas nos carros dos motoristas.

Fonte: G37