A técnica em enfermagem Fernanda Cândida recebeu, na tarde desta terça-feira (19), a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Divinópolis. De acordo com a Prefeitura, a servidora foi escolhida por causa do histórico de trabalho no enfrentamento ao coronavírus na cidade.

O responsável por aplicar a primeira dose da vacina em Fernanda foi o também técnico em enfermagem, Regiano Viana.

O caminhão com as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegou a Divinópolis por volta das 11h07. O carregamento com mais de 4 mil imunizantes saiu de Belo Horizonte com destino à Superintendência Regional de Saúde (SRS), com sede administrativa em Divinópolis.

A SRS será responsável por gerenciar a distribuição dos imunizantes aos mais de 50 municípios da região macrooeste. O Superintendente da Regional, Júlio Barata, falou em entrevista a TV Integração sobre a expectativa de pessoas a serem vacinadas neste primeiro momento no Centro-Oeste.

“Vamos conseguir vacinar 10.661 pessoas em toda a macrorregião, nos 53 municípios. É muito importante frisar que isso é apenas num primeiro momento, onde a indústria conseguiu produzir essas doces para todo o Estado. Vamos proteger o grupo mais vulnerável da nossa região. Assim que houver a produção e distribuição de novas doses da vacina, vamos repetir esse processo, este protocolo, para que chegue a toda população”, ressaltou.

Serão aplicadas duas doses nas pessoas consideradas prioritárias, dentro do grupo de risco qualificado pelo Ministério da Saúde.

O secretário de saúde, Alan Rodrigo, explicou que foram criadas seis equipes tático móvel, compostas por um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem, que irão às unidades que receberão esta primeira etapa da vacina. No momento, ninguém precisará procurar as unidades de saúde.

