As técnicas de referência do Sistema Único da Assistência Social (Suas) passaram por uma capacitação com as assistentes sociais do INSS.

O treinamento ocorreu nesta segunda-feira (19), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação.

Na oportunidade, foram discutidas as mudanças na legislação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a obrigatoriedade do Cadastro Único. Para requerer qualquer benefício previdenciário é necessário que o usuário esteja inserido no Cadastro Único. E para isso o usuário deverá procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de sua referência.